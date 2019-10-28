Саакашвілі привітав одеситів з перемогою над бандою Труханового

Вітаю всіх одеситів з перемогою! Сьогодні суд визнав «благоустрій» літнього театру в міському саду незаконним.

Дане привітання написав півгодини тому в Фейсбуці колишній президент Грузії і екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі.

Під виглядом благоустрою, при мовчазній згоді мерії, в самому серці історичного центру хотіли побудувати черговий Торговий центр і тільки завдяки масовим протестам і активності городян їм це поки не вдалося.

Я не просто так пишу «поки не вдалося». Тому що вони напевно спробують знову і будуть намагатися до тих пір, поки у влади Труханів і його банда.

І якщо сьогодні ми відстояли незаконність тільки одного будівництва, то у десятків інших будівництв є ВСІ дозвільні документи.

Торговий центр на схилах за мерією

Готельний комплекс на Польському узвозі

Ще три бетонних монстра в Аркадії замість скверу і дитячого садка

Житлові будинки на прибережних схилах

Ми повинні попередити ВСІ ці вандальні забудови?

Тому сьогодні я вітаю кожного одесита з перемогою, але також прошу пам’ятати, що це всього лише одна битва у великій війні з вбивцями Одеси!

Будь ласка, не будьте байдужими, і тоді ми зможемо перемогти!

Міхеїл Саакашвілі також розмістив посилання на сьогоднішнє повідомлення на «Радіо Свобода» з цією новиною.