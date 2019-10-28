Путін і Меркель провели переговори по Україні: що відомо

У понеділок, 28 жовтня, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якого згадав про Україну.

Про це повідомляється на сайті глави РФ.

Зокрема, у зв’язку з проведенням в Брюсселі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія – ЄС – Україна відбувся обмін думками щодо продовження транзиту російського газу через територію України в Європу після закінчення в кінці 2019 року терміну дії відповідного контракту.

Як повідомляв “Апостроф”, Росія має намір домагатися від України укладення короткострокового контракту на транзит газу в Європу після 2019 року, сподіваючись завершити будівництво обхідних газопроводів.