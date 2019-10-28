«Увійти в ТОП-10 через 3 роки»: Гончарук озвучив амбітні плани щодо поліпшення позиції України в Doing Business

Олексій Гончарук озвучив у своєму відеоблозі досить амбіційні плани щодо поліпшення позиції України в Doing Business. За словами глави уряду, вже через 3 роки країна повинна увійти в ТОП-10 цього рейтингу, складеного фахівцями Світового банку.

Олексій Гончарук стверджує, що вже через три роки Україна може опинитися в першій десятці Doing Business — рейтингу легкості ведення бізнесу, що складається фахівцями Світового банку. Глава уряду нагадав, що наша країна в даний час знаходиться тут на 64-му місці. На думку прем’єр-міністра, для України це неналежна позиція, і, враховуючи її потенціал, цілком можна розраховувати на місце в ТОП-10.

Принаймні, уряд зараз ставить перед собою саме таке завдання — увійти через три роки у першу десятку країн за легкістю ведення бізнесу. Причому, це не просто слова — в даному напрямку робляться вже і конкретні кроки. Зокрема, під час останнього засідання Кабміну скасували цілий ряд бюрократичних процедур, що має полегшити життя бізнесу в Україні.