Віце-президент Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк заявила, що приблизно через 6 місяців молочна галузь припинить свою діяльність в Україні, і відновити виробництво молочної продукції вдасться не раніше ніж через десять років.

Вона розповіла, що через ринку землі більшість українських фермерів почали позбавлятися від домашньої худобини, щоб на виручені кошти придбати наділи землі.

Також експерт зазначила, що протягом цього року кожен місяць в Україні пускали під ніж близько 2 тисяч корів, однак у серпні їхня кількість збільшилася відразу в два рази. «Зараз фермери вирізають стадо, акумулюючи кошти на купівлю земельної банку. І якщо до серпня щомісяця ми втрачали по 2,5 тисячі корів, то в серпні падіння прискорилося і склало мінус 5 тис. корів», — підкреслила фахівець.

Також Лавренюк додала, що якщо така ситуація на фермерському ринку буде продовжуватися, вже через декілька місяців Україна залишиться без корів. Якщо це станеться, поголів’я домашнього кота можна буде відновити до сьогоднішніх показників не раніше, через 10 років.