У Нідерландах студентів кладуть на могили, щоб прийняти смерть

Університет Неймегена імені святого Радбода Утрехтського в Нідерландах викопав на території кампусу «очисну» могилу для студентів. В ній учням внз пропонують відпочити і подумати про смерть.

Відкрита могила розташована в саду за студентською церквою: з її дна відкривається вид на небо і гілки дерева. Всередині очікувано грязно й сиро, тому студентам спеціально підклали матрац і килимок. Щоб учні не поранилися про стирчать коріння дерев, стіни могили обклеїли пластиковою стрічкою.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

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Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

«Напишіть нам, якщо хочете лягти в могилу», — пишеться в офіційному запрошенні на сайті університету: керівництво пропонує своїм студентам записатися на сеанс, який триває від півгодини до трьох годин.

Могила знаходиться в університеті ще з 2009 року: її викопав місцевий священик Джон Хакінг, щоб «оживити стару ідею Memento Mori». Так як яма була тимчасовою спорудою, її закопали у 2011 році, а потім, у червні 2018 року, відкопали на прохання студентів. За перші три роки ямою скористалися 39 осіб, а за дев’ять місяців цього року — 15. Наступні 30 бажаючих чекають своєї черги. «Деякі знаходять повний спокій. Для інших це неспокійний досвід», — сказала секретар церкви Ільза Хуберс.

Багато студентів лягають в могилу, щоб прийняти смерть друзів або членів сім’ї. «Пару тижнів тому до нас прийшов хлопець і дві години пролежав у могилі, розмірковуючи над смертю одного. Потім ми говорили про це близько години. Йому було важко думати про таке, бо один покінчив з собою», — сказав Хакінг.

Підлогу Вінк, клінічний психолог, що вивчає взаємозв’язок релігійності та смерті, погодився, що з допомогою могили студенти можуть позбутися страху смерті: «Психологи знову і знову доводять, що якщо людина залишиться наодинці з проблемою, замість того, щоб уникати її, тривога зменшиться і в результаті зникне».

Для тих, хто не ризикнув лізти в могилу, університет організовує «Кафе смерті» — захід, на якому студенти обговорюють втрату близьких за тортом і гарячим шоколадом.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», це не перша спроба дорослих поговорити з молодшим поколінням на тему смерті. Наприклад, кладовище у Відні пропонує Lego з могилами. На думку творців, з допомогою конструктора дітям буде простіше пояснити, що таке смерть.

За матеріалами Knife.media

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