У Польщі заарештували підозрюваного в шпигунстві на користь Росії

Агентство внутрішньої безпеки Польщі оголосило про затримання підозрюваного в шпигунстві на користь Росії.

Ім’я підозрюваного — Петро С. Він є співробітником Агентства військового майна, що входить в структуру міноборони країни.

У ході обшуків у місцях проживання і роботи підозрюваного виявлено незаконну зброю і боєприпаси, вилучені електронні носії інформації та фальшиві документи особистості.

За результатами обшуків слідством зібрані докази про співпрацю Петра С. з російською розвідкою, заявили в Агентстві внутрішньої безпеки. Підозрюваний заарештований терміном на три місяці.