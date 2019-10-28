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У Польщі заарештували підозрюваного в шпигунстві на користь Росії

28.10.2019

Агентство внутрішньої безпеки Польщі оголосило про затримання підозрюваного в шпигунстві на користь Росії.

Ім’я підозрюваного — Петро С. Він є співробітником Агентства військового майна, що входить в структуру міноборони країни.

У ході обшуків у місцях проживання і роботи підозрюваного виявлено незаконну зброю і боєприпаси, вилучені електронні носії інформації та фальшиві документи особистості.

За результатами обшуків слідством зібрані докази про співпрацю Петра С. з російською розвідкою, заявили в Агентстві внутрішньої безпеки. Підозрюваний заарештований терміном на три місяці.

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