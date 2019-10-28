Ужгородський суддя потрапив у ДТП з постраждалими

Два автомобілі зіткнулися сьогодні вранці на об’їзній дорозі під Ужгородом біля автозаправки.

Як розповів місцевий журналіст Віталій Глагола, водієм однієї з машин є суддя Ужгородського районного суду Деметрадзе Тамаза.

“Тут Mercedes-Benz судді зіткнувся з Renault Megane червоного кольору. Водій (білорус) і пасажирка Renault (мешканка Тячівського району) госпіталізовані в лікарню. Їх довелося витягувати з авто за допомогою рятувальників. Хто винен у зіткненні поки невідомо. Винуватця встановлюють слідчі Головного управління Нацполиции Закарпатської області”, — написав Дієслова в мережі.