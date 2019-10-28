РФ вимагає від України піти на принизливі поступки для продовження транзиту свого газу, — Вітренко

Для того, щоб розпочати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.

Про це в інтерв’ю «24 каналу» заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко.

Вітренко наголосив, що Росія навіть не називає переговорами тристоронні консультації за участю Євросоюзу і України.

«Вони називають це «розмовами». Росіяни кажуть, що для того, щоб ці переговори почалися, Україна повинна піти на певні поступки. Ці поступки, крім того, що вони є певним чином принизливими, є абсолютно нелогічними для України. Якщо, наприклад, Україна не буде мати можливості захистити свої права, передбачені контрактом, звернутися в арбітраж і отримати компенсацію у випадку, якщо ми будемо праві, а «Газпром» — не прав, то виникає питання цінності такого контракту. У чому сенс нам відмовлятися від цілком реальних $3 млрд?» — розповів Вітренко.

Також за словами Вітренко, якщо Росія запустить «Північний потік-2» у 2020 році, то це буде означати що транзиту через території України не буде взагалі.

«Це буде означати втрати для української економіки. Це зробить більш критичні ризики безпеки. Тому ми робимо все можливе, щоб зберегти транзит», — підкреслив Вітренко.