Федіна викликала переполох серед «слуг народу»: Тищенко вимагає зняти недоторканність з нардепа і покарати за всією суворістю закону

Тільки «слуги народу» прийшли в себе після образливого висловлювання нардепа Ірини Геращенко про «зелених чоловічків», як від «Європейської Солідарності» прилетіла нова «ляпас». На цей раз від нардепа Софії Федини.

Нешкідливий пост, як реакція дівчини на хамське спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцем в селі Золоте, викликав гнівну реакцію «слуга народу». Невинне «не Можна так розмовляти з захисниками» і «…хтось думає, що він безсмертний…» викликало образу у «слуг народу».

Найбільше стало прикро за президента Зеленського, на адресу якого Софія Федина написала свій пост, мільйонерові, ресторатору, нардепу від «Слуги народу» Миколи Тищенка. Він побачив у таких словах дівчини хитру технологію, яка має мету – повалення конституційного ладу.

Микола Тищенко першим від «слуг народу» взявся збирати голоси за зняття недоторканності з Софії Федини. Тищенко вважає, що в європейській правовій країні, якою є Україна, народний депутат повинен стежити за тим, що він говорить публічно. Якщо ж людина не думає, що говорить, то повинен понести відповідальність згідно із законами України. За словами нардепа, навіть, якщо Федина вибачитися, її все одно треба притягти до відповідальності і покарати.