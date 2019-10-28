Після вимирання динозаврів фауна відновлювалася 100 тисяч років

Близько 66 мільйонів років тому на Землі відбулося масове вимирання, відоме як крейда-палеогеновое, в результаті якого зникли динозаври, літаючі і морські ящери, та інші види наземних і морських тварин.

Причиною вимирання більшість вчених вважає падіння астероїда діаметром близько десяти кілометрів в районі півострова Юкатан. Воно призвело до виникнення цунамі, підвищення вулканічної і сейсмічної активності, глобальним лісових пожеж. Після зіткнення стався викид в атмосферу величезної кількості сажі та пилу, що призвело до різкого похолодання і «ночі», яка тривала 1,5 року.

Нещодавно американським дослідникам вдалося створити картину появи нових видів тварин і рослин, і відновлення біорізноманіття після масового вимирання. Тайлер Лайсон з Денверського Музею природи та науки і його колеги описали добре збережені скам’янілі 16 видів ссавців і 233 видів рослин, а також скам’янілості рептилій: крокодиломорф і черепах. Вчені знайшли їх у заповіднику Коррал Блафс, штат Колорадо.

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Численні скам’янілості дозволили авторам зрозуміти, як розвивалася екосистема, що знаходилася на місці Коррал Блафс протягом 700 тисяч років після масового вимирання. Під час вимирання тут зникли ссавці вагою більше восьми кілограмів. Але протягом 100 тисяч років з’явилися звірі майже такого ж розміру вагою близько шести кілограмів (як велика домашня кішка). Як вважають дослідники, вони були комахоїдними або всеїдними. З рослинності в цей час переважали папороті.

« Ці скам’янілості показують нам, що через 100 тисяч років після падіння астероїда кількість видів рослин і тварин було настільки ж велике, як і до нього. Можливо, здається, що сто тисяч років це довго, але в геологічному літописі це дуже короткий проміжок часу. [Відновлення різноманіття] сталося набагато швидше, ніж після інших масових вимирань», — говорить Девід Поллі з Індіанського університету.

Через 300 тисяч років після вимирання кількість видів ссавців збільшилася з 9 до 21. Також вони зросли втричі: з’явилися ссавці розміром c бобра (вагою близько 25 кілограмів), які, мабуть, були травоїдними. Змінилися і рослини: папороті змінилися пальмами. Ще приблизно через 400 тисяч років з’явилися бобові рослини, а ссавці знову «підросли». Вчені знайшли черепи травоїдного тваринного, яке важило приблизно 34 кілограми (як невеликий олень або свиня пекарі), і більш великого всеїдного ссавця. Воно важило 47-48 кілограмів, як сучасна піщана газель. В цей же час в річках або на їх берегах мешкали черепахи, родинні сучасним кайманових.

За словами Девіда Поллі, знайдені залишки показують, що через 300 тисяч років різноманітність рослин і ссавців стало набагато більше, ніж до катастрофи. А через 700 тисяч років після неї з’явилися абсолютно нові види тварин. Все це говорить про те, що екосистеми після масового вимирання стали функціонувати по-іншому. Для цього з’явилися можливості, яких не було в крейдяному періоді.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», деяких видів не коснуся катаклізм, який знищив майже все живе на планеті. Так, стародавні ящірки благополучно пережили масове вимирання динозаврів.

За матеріалами N +1

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