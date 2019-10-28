Україна, як держава, досі не оформила війну юридично, – Скрипін

Україна в уособленні своїх очільників, які несуть, насправді, не колективну, а персональну відповідальність, дає в руки ворогу, тобто Путіну, усі козирі з ведення так званої “гібридної війни”.

Про це у Facebook написав журналіст Роман Скрипін.

“За Законом, на який посилається президент, після аґресії, тобто нападу іншої країни, за Конституцією та Законом має відбутися наступне (я втомився вказувати на очевидні речі):

– Збирається РНБО (опційно, насправді, бо на РНБО коли відбувалася анексія Криму чомусь запосили громадянку Тимошенко, яка закликала “не стріляти, бо буде паніка”), яке під головуванням головнокомандувача дає рішення;

– Президент видає Указ про впровадження воєнного стану, відповідно до Закону (тут він вільний обирати: на усій території, чі яку він окреслить);

– Потягом двох днів збирається парламент й затверджує це рішення. Крапка”, – цитує Скрипін. “Журналіст вважає, що усі розмови про “складну ситуацію”, “ми за мир”, “формули “Штайнмаєра”, присутність добровольців нікого ні в чому не переконають, адже все прописано в Конституції.

“Чому попередній президент нехтував цим? Я, відверто, не розумію. І це підстава для кримінальної справи про злочину бездіяльність і державну зраду. Чому це робить його наступник – загадка”, – дивується журналіст.

“Україна, як держава, досі не оформила війну юридично.Ні для себе, ні для інших держав світу. Україна в уособленні своїх очільників, які несуть, насправді, не колективну, а персональну відповідальність, дає в руки ворогу, тобто Путіну, усі козирі з ведення так званої “гібридної війни””, – вважає Роман Скрипін.