Зарплатні борги в Україні за місяць зросли майже на 20%

Заборгованість економічно активних підприємств перед своїми працівниками з виплати зарплат за вересень зросла на 311 мільйонів гривень або на 18,8%.

При цьому, від початку року борги підприємств з виплати зарплати зросли вже на понад пів мільярда гривень.

За даними Держстату, станом на 1 жовтня 2018 року роботодавці боргували своїм працівникам 1,7 мільярда гривень, тобто на 268 мільйонів гривень менше, ніж 1 жовтня 2019 року. Найбільші борги з виплати зарплат мають промислові підприємства — 1,59 мільярда гривень.

Зокрема найбільшу заборгованість мають компанії, що працюють у переробній промисловості 987,43 мільйона гривень.

У регіональному розрізі найбільше борги з виплати зарплат мають підприємства Донецької та Сумської областей – 548,46 мільйона гривень та 286,71 мільйона гривень відповідно.