Путін хоче зустрітися із Зеленським, щоб прийняти капітуляцію у товаристві Меркель та Макрона, – Портніков

Володимир Путін, на відміну від Володимира Зеленського, погодиться провести зустріч у Парижі лише для того, аби прийняти капітуляцію України.

Про це український журналіст і публіцист Віталій Портніков заявивши вефірі програми «Суботній на телеканалі Еспресо.TV.

«Зеленський хоче зустрітися з Путіним щоб щось йому там пояснити. Путін хоче зустрітися із Зеленським щоб прийняти капітуляцію.

Він просто хоче прийняти цю капітуляцію у товаристві Анґели Меркель і Емманюеля Макрона. Знаєте, як шлюб засвідчують свідки? Щоб вони засвідчили, що капітуляція відбулася. І йому потрібно щоб Зеленський просто приїхав.

Розмовляти з ним ні про що він не збирається. Не царська це справа — розмовляти з якомось там президентом незрозумілої країни», — пояснив журналіст. Як уточнивши Портников, Путіну потрібно лише «щоб він Зеленський поставивши підпис під документом, який буде перед цим підготовлений».

«Документом, який має означати капітуляцію України», — підкреслив публіцист. За словами Портнікова, якщо Зеленський не збирається цього робити, тобто не бажає зраджувати свою країну, то Путін з ним теж не збирається зустрічатися.

«Ось така логіка. Але наші громадяни — це справа не тільки в Зеленському — вони увесь час питають „А коли ж буде світ?“, „А чому Ви не домовляєтеся про світ?“. Любі мої, не можна домовитися з Росією ні про який світ. Викиньте цю дурість зі своїх голів. З Росією можна домовитися тільки про крах цієї країни, в якій Ви живете.

Якщо Ви акцептує цей крах і готові стояти перед росіянами на колінах всі свої майбутнє життя і поставити на коліна своїх дітей та онуків, знайдеться людина, яка підпише цю Вашу готовність бути рабами. Якщо Ви хочете бути вільними людьми, Вам доведеться опиратися тій агресії, яка почалася 2014 року і проти якої наша країна, наш народ з більшим чи менших успіхом боролися до президентських і парламентських виборів 2019 року», — продовжив він. «Громадянам України треба примусити українську владу дива українською. Ось і все», — заявив Портников.