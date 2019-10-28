Яким буде курс долара в 2020 році: прогноз JP Morgan

Аналітики американського фінансового холдингу JP Morgan представили прогноз курсу долара на 2020 рік в Україні. Про це повідомляє «Інтерфакс — Україна».

В американському фінансовому холдингу JP Morgan очікують, що на початку 2020 року один долар в Україні буде коштувати 25,5 гривень. Станом на 28 жовтня курс долара на міжбанку становить 25,13 грн за 1 долар.

На думку експертів, протягом 2020 року ціна гривні падатиме. У другому кварталі прогнозують до 26,3 грн/дол, а в третьому — до 27 грн/дол. Наголошується, що, ймовірно, зростання ВВП України в 2019 році складе 4,3%, а в 2020 році темп зростання ВВП знизиться до 3,8%.

«ПриватБанк залишиться великою загрозою для співпраці з Міжнародним валютним фондом, швидше за все, протягом трьох років після узгодження EFF», — заявили аналітики щодо економічних загроз для України.

Вони підкреслили, що від парламенту очікується затвердження бюджету України до 20 листопада. Також експерти вважають, що закон про криміналізації незаконного збагачення, схвалений у першому читанні, буде затверджено в остаточному варіанті до кінця поточного року.