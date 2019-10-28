Можемо впоратися з ними мобільними десантно-штурмовими підрозділами: Лукашенко погрожує бронетанковій бригаді США

Бронетанкова бригада США, розташована на території Литви, для білоруських збройних сил не є суперником. Про це у своєму «військовому доповіді» заявив керівник Білорусі Олександр Лукашенко.

За словами беззмінного правителя, навколо орієнтації військ його країни постійно виникають конспірологічні версії.

«Тут ніякої конспірології немає. Ще раз підкреслюю: ця бригада не суперник нашим Збройним силам. Ми, відверто кажучи, можемо впоратися з ними навіть нашими мобільними десантно-штурмовими підрозділами, які виконують відповідні функції», — сказав він.

За словами Лукашенка, білоруська армія може себе захистити, зазначивши, що його позиція полягає в тому, що в Європі має бути світ.

При цьому білоруський лідер пофантазував про початок Другої світової війни: «Нас завжди націлювали тоді не відповідати на провокації. І ми, склавши руки, маючи в Україні та Білорусі колосальні сили, втратили Україну і Білорусь в лічені місяці».

Таким чином Білорусь приймає до відома запевнення Заходу про те, що там ніхто не готується до нападу на РФ, але тримає порох сухим і готовий, у разі агресії відповісти адекватно.

Нагадаємо, Республіка Білорусь, якій з 1994 року керує Лукашенко, входить до складу Союзної держави з РФ, СНД, ОДКБ та Митний союз. В міжнародних організаціях завжди голосує солідарно з країною-агресором.