Екс-боєць «Азова» «Бурштин»: На «ти» запропонував перейти сам Зеленський, він нам не погрожував

У фракції «Європейська солідарність» продовжують критикувати поведінку президента Володимира Зеленського по відношенню до добровольців у Золотом.

Так, нардеп Яна Зінкевич заявила, що «ніхто ні за яких обставин не має права по-хамськи, зневажливо загрожувати ветерану». «Особливо президент України, який зайняв свій пост виключно завдяки сотням тисяч таких сміливих людей, які ціною свого життя і здоров’я зберегли країну, яку він має ” велику честь очолювати», – написала вона в соцмережі.

InfoResist вирішив поцікавитися в колишнього бійця «Азова» Дениса (позивний «Янтар»), який розмовляв з президентом Золотом, вважає він таку форму спілкування загрозою в свою адресу.

«Я не хочу нагнітати зайвого. Моє особисте враження: я не відчував і не відчуваю себе в небезпеці, тому не можу сказати, що я відчував якусь загрозу. Потім тільки на відео побачив, як його охорона, коли він наблизився, також підійшла. Ну це все таке. Кажу, безпосередньо я загрозу не відчував. Тобто манера спілкування – його історія. Я б так не спілкувався, зазначу, якби був президентом. Однак ні кого з нас особисто він не ображав, на особистості не переходив. Було негарне спілкування, однак загроз я не почув», — сказав він.

При цьому екс-боєць зазначив, що перейти на «ти» запропонував добровольцям сам Зеленський.

«Коли ми сиділи біля вогнища, він запропонував перейти на «ти». Можливо, він подумав, що так можна і надалі це робити. Моя душа не отримала жодної значної рани, коли він перейшов на «ти», а не на «ви». Можу так сказати, якщо чесно», — додав «Янтар».

Нагадаємо, днями Зеленський побував у Золотом, де поспілкувався з добровольцями, які виступають проти розведення військ. Президент, зокрема, зажадав, щоб вони забрали зброю.

Пізніше в штабі ООС заявили, що люди, з якими спілкувався Зеленський, не є військовослужбовцями і знаходяться там зі зброєю нелегально.

Після поїздки Зеленського Золоте нардеп від фракції «Європейська солідарність» Софія Федина оприлюднила відео, де разом з військовослужбовцем Марусею Звіробій обговорює варіанти смерті президента.