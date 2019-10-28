Заступником Одеського прокурора став чиновник з кримінальним душком

Нещодавно прокурор Одеської області обзавівся новими заступниками. Одним з них став Віталій Сергійович Заперченко.

Якщо переглянути офіційний сайт Одеської обласної прокуратури, Віталій Заперченко, зробив досить швидку і яскраву кар’єру в лавах органів правопорядку.

«Роботу в органах прокуратури розпочав у 1994 році в Одеській транспортній прокуратурі Южно-Української транспортної прокуратури України. За час роботи в органах прокуратури працював помічником, старшим помічником прокурора, старшим слідчим транспортної прокуратури, старшим слідчим і слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області, прокурором місцевої прокуратури, а також займав посади заступника прокурора району і очолював прокуратуру району.

З жовтня 2019 — заступник прокурора Одеської області», — говориться в офіційній біографії нового заступника прокурора. Проте в цих даних немає ні слова про те, що в ті недалекі часи, коли Віталій Заперченко обіймав посаду прокурора Комінтернівського району Одеської області, активісти району проводили акції під будівлею Одеської обласної прокуратури, вимагаючи відставки Зеперченко. Причиною мітингу, за словами активістів, було те, що прокурор займається незаконною комерційною діяльністю та «кришує» бандитів. Також є відомості про те, що Віталій Сергійович у 2014 році покривав бандитів, які викопували мідний кабель на фермерських полях. Під землею перебували комунікації, що з’єднують два аеродрому. В результаті місцеві жителі самі затримали правопорушників, так як співробітники правоохоронних органів ніяк не реагували.

Ще в «активі» нового заступника обласного прокурора ДТП зі смертельним результатом. 30 листопада 2013 року близько 17:35 водій Чумак Сергій Іванович, керуючи автомобілем KIA Sorento, р. н. ВН0092ЕІ, на автодорозі Одеса —Мелітополь, збив чоловіка-пішохода, який перетинав проїзну частину зліва направо по ходу руху автомобіля. Іншими словами, пішохід не вискочив непомітно, а був здалека видно на дорозі. В результаті ДТП пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Однак, як виявилося пізніше, цим автомобілем керував не Чумак, а на той момент — прокурор Комінтернівської прокуратури Заперченко, у зв’язку з чим керівництвом обласної прокуратури було прийнято рішення приховати цей факт. Примітно, що в якості «винного» Заперченко підставив свого майбутнього зятя. І це справа згодом зам’яли.

Це лише декілька епізодів «бойового минулого» нового заступника прокурора Одеської області. Цікаво, за якими принципами йшов відбір нових – старих співробітників в прокуратуру регіону?

izvestia.kiev.ua