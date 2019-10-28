Замість бебі-боксів в Донецькій області будуть видавати готівку, — Мінсоцполітики

Мінсоцполітики початок монетизувати бебі-бокси для новонароджених в Донецькій області. Нагадаємо, у вересні бебі-бокс для новонароджених збільшили у два рази.

У прес-службі міністерства пояснили ініціативу «інтересами людей».

«Монетизація цієї програми в Донецькій області — захід, на який ми пішли заради людей. Інтереси людей не повинні страждати через процедурних моментів. Ми вважаємо, що це правильне рішення», — йдеться в повідомленні.

Крім того, анонсований перегляд вмісту бебі-боксів. Деталі будуть оприлюднені наприкінці листопада-початку грудня, однак ціна боксу залишиться колишньою — в межах п’яти тисяч гривень.

За даними Мінсоцполітики, з 1 вересня 2018 року бебі-бокси в Україні отримали 334 тис. породіль.