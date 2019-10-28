«Евробляхеры» вимагають зниження розміру платежів за розмитнення авто: озвучені деталі

Активісти організації «АвтоЕвроСила» заявили про можливість внесення нових змін у законі про легалізацію т. н. «евроблях». За їх словами, мова йде насамперед про скасування коефіцієнтів за віком уживаного авто.

«Ставка 35%. Це буде формула закону 2611 (чинного закону. Ред.), але без коефіцієнта віку. Плюс ПДВ і мито. Це вийде приблизно 35%», — пояснив один з представників «АвтоЕвроСилы» Іван Казачук після обговорення цього питання під час круглого столу в Міністерстві інфраструктури.

«Були присутні представники Міністерства фінансів, Мінекономіки та Мінекології… представники ГФС і митної служби. Головною тезою розмови була думка, що потрібно приймати законодавство, яке буде стосуватися всіх автомобілів…», — сказав він.

Разом з тим, активісти визнали, у Мінфіну є питання до нової формулою, адже тоді доведеться змінювати заплановані в бюджеті суми надходжень від розмитнення авто на єврономерах.