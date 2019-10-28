Суд зобов’язав ДБР розслідувати розголошення особистих даних Шокіна

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав державне бюро розслідувань (ДБР) внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості, викладені в заяві екс-генпрокурора Віктора Шокіна щодо незаконного збору і передачі його особистих даних співробітниками Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як стало відомо агентству “Інтерфакс-Україна” від адвокатів Шокіна, відповідну постанову було винесено 28 жовтня 2019 року.

“Зобов’язати уповноваженого слідчого (уповноважена особа) Державного бюро розслідувань невідкладно, але не пізніше 24 годин, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені в заяві Шокіна Віктора Миколайовича від 16 жовтня 2019 року”, — говориться в рішенні суду.

Як повідомлялося, 9 жовтня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив службове листування НАБУ та посольства США, згідно якої перший заступник НАБУ Гізо Углава через свою помічницю Поліну Чиж тривалий час надавав посольству США інформацію, яка негативно вплинула на перебіг подій в Україні і США.

Згідно з його даними, співробітниця НАБУ Поліна Чиж отримала вказівку від співробітниці посольства США Анни Ємельянової надати інформацію у справі колишнього міністра екології та власника “Burisma Group” Миколи Злочевського. Народний депутат також оприлюднив суми грошей, які переводять представникам “Burisma Group” , в тому числі і Хантеру Байдену.

За словами Деркача, Шокін неодноразово звертався до директора НАБУ Ситнику в рамках кримінального провадження щодо Burisma, але постійно отримував формальні відписки. Діяльність Шокіна, на думку нардепа, викликала “неприкрите роздратування Джо Байдена”, і його п’ятий протягом двох років візит в Київ, 7-8 грудня 2015 року, був присвячений вирішенню питання відставки Віктора Шокіна з-за справи Злочевського та “Burisma Group”.

Як повідомляв Деркач, “предметом тиску став $1 млрд кредитної гарантії, що США повинні були надати Україні”.

16 листопада ДБР зареєстрував заяву Шокіна про розголошення співробітниками НАБУ даних, які становлять таємницю досудового розслідування, а також зливі персональних даних Шокіна співробітникам посольства США в Україні.

Як стало відомо агентству “Інтерфакс-Україна” з джерел у правоохоронних органах, відповідну заяву було подано Шокіним на підставі фактів, оприлюднених 9 жовтня народним депутатом Андрієм Деркачем про тиск посольства США на правоохоронні органи України з метою втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах.

На думку Шокіна, НАБУ незаконно отримав в Державній міграційній службі його особисту картку, а також незаконно передала її посольству США. Цей “злив”, на думку екс-генпрокурора, був здійснений для тиску на нього з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена.