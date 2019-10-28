Уряд виділив 300 млн на доступне житло для родин переселенців і ветеранів

Уряд виділив 300 млн гривень на житло для 950 родін, з яких 700 сімей переселенців та близько 200 сімей учасників АТО/ОНС.

Про це у понеділок, 28 жовтня, повідомляє “Урядовий портал”.

“Уряд розширив програму будівництва доступного житла.Йдеться про додаткові 300 млн грн, які до кінця 2019 року дозволять збудувати доступне житло в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова для близько 950 сімей, з яких 700 сімей внутрішньопереміщених осіб та близько 200 сімей учасників АТО/ОНС”, – йдеться у повідомленні.

Кабмін також схвалив документ, який дозволить Україні приєднатися до Декларації про безпеку шкіл. Це посилить безпеку учнів у школах, зокрема на теріторіях, що межують з територією проведення ООС.