Глобальний індекс безпеки здоров’я: Україна на 94 місці

Країни розділені на 3 групи: найбільш підготовлені до випадків пандемії чи епідемії, середньо підготовлені і найменш підготовлені. Україна визнана середньо підготовленої до епідемій, отримавши бал 38.

Найгірше в Україні оцінили готовність до надзвичайних ситуацій і наявність планів дій для таких ситуацій, а також наявність обладнання для інфекційного контролю.

Краще оцінили імунізацію, виконання міжнародних зобов’язань, доступ до тестування, затвердження нових медпрепаратів і заборона на перетин кордону через загрозу захворювань.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Глобальний індекс безпеки здоров’я оцінює стан якості медицини в 195 країнах, які є державами-учасниками Міжнародних медико-санітарних правил.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», нещодавно вчені з’ясували, де краще перечекати Апокаліпсис, викликаний пандемією. На роль «Ноєвого ковчега» для нашої цивілізації найкраще підходять три держави.

За матеріалами The Village

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