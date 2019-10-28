Федині наворожили, як вона натякала на розстріл ветеранів «Міхомайдана»

Народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина у 2018 році закликала застосувати силу проти «Міхомайдана», в якому брали участь ветерани АТО.

Про це написав блогер Сергій Наумовіч.

«Феєрична і забавна Федина…розповіла в новому стрімі, що «ветеранів АТО неможна принижувати і ображати». Я хотів би нагадати цій чудовій депутатці, що в березні 2018 року вона підтримала жорстокий розгін «Міхомайдана», в якому брали участь справжні ветерани АТО, натякала тодішній владі, що треба б їх «як в Америці» розстріляти», – написав блогер.