У Грузії хакери зламали сайт президента і поставили фото Саакашвілі з ліпленням I’ll be back

У понеділок, 28 жовтня, хакери атакували низку грузинських урядових і неурядових структур, а також сайти телекомпаній “Імеді” та “Маестро”.

Зокрема, на сайті адміністрації президента Грузії певний час була розміщена фотографія колишнього президента Михеїла Саакашвілі з ліпленням I’ll be back (“Я повернуся”), передає theБабель.

Сайт президента країни тривалий час не працював. Така ж світлина була ще на кількох зламаних сайтах. У пресслужбі президентки країни Саломе Зурабішвілі повідомили, що атакам піддалися сайти Тбіліського апеляційного і Зугдідського районного судів, сайти мерії Батумі та Кутаїсі, а також “Фонду розвитку ЗМІ”.

Місцеві видання повідомляють про атаки на приблизно дві тисячі сайтів. Глава телекомпанії “Імеді” Іраклій Чіхладзе заявивши, що кібератаки паралізували мережу, того монтажні комп’ютери не отримують сигналу.

У “Маестро” повідомили, що їхній сервер атакували. Як зазначив новинний сайт “Грузія Online”, Міністерство внутрішніх справ почало розслідування за двома статтями: самовільне проникнення в комп’ютерну систему і посягання на комп’ютерні дані або комп’ютерну систему. Згодом стало відомо, що атаки зазнали близько двох тисяч сайтів.