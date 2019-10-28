Березовець: сьогодні всі спікери «Слуги народу» на гонорарі зміщують інформаційний скандал з хамством президента на Федину

Тарас Березовець у своєму блозі пише про те, що вже очевидно – після скандалу в Золотому за участю президента Володимира Зеленського в Офісі президента вирішили гасити інформаційний пожежа іншим скандалом через класичний метод перекладання інформаційного приводу. І знайшли його в словах волонтерів Софії Федини та Марусі Звиробий.

Тарас Березовець пише, прийом тривіальний, але масовані атаки і темники своє завдання виконали. Сьогодні всі партійні спікери і спікери «Слуги народу» на гонорарі зміщують інформаційний скандал з хамством президента на Софію Федину.

Політтехнолог підкреслює, правди заради треба визнати, що привід так зробити дівчина частково дала сама, але ці спроби політичного лінчування нардепа від «Європейської Солідарності» з вуст людей, які зовсім недавно хотіли пустити газ на з’їзд партії Петра Порошенка і потішалися над підпалом будинку екс-глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої – це гірше самого підлого лицемірства.