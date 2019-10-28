Блогер назвав єдину причину, чому російського газового транзиту через українську ГТС з 1 січня не буде

Карл Волох у своєму блозі пише про те, що в кращому випадку росіяни будуть «грати» українцям на нервах до 31 грудня, а тоді все-таки підпишуть, тому що на сьогоднішній день іншого способу постачати блакитне паливо в повному обсязі в Європу, крім як через українську ГТС, у Москви немає.

Тим не менш, блогер вважає цілком імовірним і той варіант, що російського газового транзиту з 1 січня не буде – тимчасово або назавжди. Фінансово росіяни від цього однозначно втратять, але на те, щоб завдати серйозної шкоди Україні, Путін грошей не шкодує. І навіть можлива втрата українського газового ринку Путіна, ймовірно, не зупинить.

Карл Волох пише, всі ці міркування мають сенс, якщо вважати, що з нашого боку ми демонструємо здатність до опору і відстоювання суверенітету. Коли ж чинний президент планує виконати всі вимоги Російської Федерації, то теоретично за зразкову поведінку його цілком можуть винагородити і газовим транзитом – на прийнятних для Кремля умовах.