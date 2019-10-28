«Рагуль, ми будемо тебе ґвалтувати»: поліція почала масово штрафувати водіїв

Патрульна поліція почала чергувати в Києві на смугах громадського транспорту, і через 5 днів інспекції виписала 2 тисячі штрафів на 1 мільйон гривень.

Про це заявив радник київського міського голови Максим Бахматов в інтерв’ю «Хмарочосу», нарікаючи на проблему з заторами у столиці.

«І наша перша задача — отримати цей інструмент, який би об’єктивно оцінював ситуацію з трафіком в Києві…», — сказав він.

Раніше Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування і поліпшення міського трафіку Kyiv Traffic Group.

«Вже є перші результати роботи групи. Ми домовилися з поліцією, вони будуть чергувати в години пік (з 7 до 10 ранку і з 5 до 8 вечора) 12 смугах громадського транспорту і будуть виписувати штрафи тим, хто на них заїжджає», — розповів Бахматов.

«Знаєте скільки ми заробили на штрафах за п’ять днів? Близько мільйона гривень, 2 тисячі штрафів з 15 по 20 жовтня. Тепер ці смуги вільні, ними користується громадський транспорт, так як автомобілів на ці смуги заїжджати тепер небезпечно», — додав він.

За словами радника голови КМДА, не всі водії дотримуються правил дорожнього руху.

«Камери зафіксували 27 автомобілів, які щодня заїжджають на смугу громадського транспорту на вулиці Вернадського. Я попросив наш IT-департамент скласти цей список. Тепер можна сказати: «Ти, ти і ти — рагуль. Створюєш небезпеку для велосипедистів. Не даєш нормально проїхати громадському транспорту. Ми будемо тебе знаходити, карати і ґвалтувати. Морально, звичайно». І це все можна робити завдяки smart city технологіями», — заявив Бахматов.