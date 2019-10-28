Зеленський збирає масштабний форум на Донбасі, – Разумков

У вівторок і середу на Донбасі відбудеться наймасштабніший форум за участю владного керівництва.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на погоджувальній раді у понеділок, 28 жовтня.

«Завтра-післязавтра в Маріуполі відбудеться інвестиційний форум. Туди у відрядження вирушили наші комітети і народні депутати. Так що представництво Верховної Ради буде більш ніж вагомим. Це важлива подія, одне з перших, пов’язаних з дійсної реинтеграцией, в першу чергу, в економічному плані тих територій, які розташовані в безпосередній близькості до тимчасово окупованих і до лінії фронту», – підкреслив спікер парламенту.

Разумков також висловив надію на те, що Кабміну і президенту України Володимиру Зеленському, який виступив ініціатором цього процесу вдасться залучити інвестиції на території біля лінії фронту.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що розведення сил в Золотом на Луганщині неможливо без стійкого припинення вогню, тому поки це питання відкладено.