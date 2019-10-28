Харківські поліцейські їздять на викраденому авто: За справу взялося ДБР

ДБР взялася за розслідування справи з викраденим влітку 2019 року в Києві автомобілем, на якому їздять поліцейські в Харкові. Про це повідомляє заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко в Facebook.

Варченко зазначила, що сюжет про викраденому у киянина Максима Шкварко автомобілі, який використовують правоохоронці в Харкові, став у ЗМІ резонансним.

«Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань оперативно відреагували на освітлене в ЗМІ подія. Вже розпочато досудове розслідування за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу», — йдеться в повідомленні.

За словами Варченка, пізніше будуть прийняті необхідні заходи для пошуку автомобіля, з’ясування причин і обставин його використання харківськими поліцейськими. Вона підкреслила, що також буде розглядатися можливість причетність правоохоронців до викрадення машини.

«Крім того, буде дана оцінка дій правоохоронців, які розслідували факт заволодіння автомобілем Максима Шкварко», — констатувала Варченко.