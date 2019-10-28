Новий губернатор Київської області Олексій Чернишов: бізнес-партнер Фукса і ставленик Богдана

Сьогодні Володимир Зеленський призначив на посаду губернатора Київської області Олексія Чернишова.

Він харків’янин, людина з бізнесу і дуже добре забезпечений фінансово.

«Країна» з’ясувала, що відомо про Чернышеве, який буде керувати столичним регіоном.

Біографія Олексія Чернишова

Олексій Михайлович Чернишов народився 4 вересня 1977 року (42 роки) в Харкові.

У першій столиці України він виріс, там же закінчив два вузи. Скачала — «Народну українську академію за спеціальністю «Економіка підприємства», а потім отримав диплом правознавця в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

Додаткова освіта за програмою «Управління проектами» він отримав в Пенсільванії (США).

Голова Київської ОДА Олексій Чернишов та Володимир Зеленський 28 жовтня 2019. Фото: Офіс президента

Олексій Чернишев — бізнесмен, і в цілому людина не бідна. З його біографічної довідки стає відомо, що свій капітал він заробив на операціях з комерційною нерухомістю в Харкові, а потім перебрався в столицю.

У 2013 році Чернишов увійшов у проект «Київська Бізнес Гавань». Його суть — перенести центр життєвих інтересів киян з правого берега на лівий, а саме — на Троєщину. Це хотіли зробити, в тому числі шляхом створення там робочих місць, однак проект реалізувати не вдалося.

У період Майдану Олексій Чернишов активно займався бізнесом, і в 2014 році він відкрив інвестиційну компанію VI2 Partners. Найвідоміша угода цієї фірми — придбання акцій мережі супермаркетів «Фуршет» у французів з Auchan Group. Сума угоди не уточнюється.

У Чернишова є дружина Світлана, вона — доцент Київського національного університету ім. Шевченка. Пара виховує двох синів 2006 і 2014 року народження — Михайла і Івана.

Чернишов раніше був бізнес-партнером Олександра Фельдмана — харківського підприємця, співвласника ринку «Барабашово», а нині нардепа від «Опозиційної платформи За життя». А в Києві Чернишов взаємодіяв зі столичним забудовником Андрієм Вавришем, іншому глави Офісу президента Андрія Богдана.

Екс-нардеп Сергій Лещенко пов’язує нового губернатора з олігархом Ігорем Коломойським. На своїй сторінці у соцмережі він стверджує, що Коломойсий нібито вже зустрічався з Чернишовим і погодив його кандидатуру.

Джерела «Країни» в Раді кажуть, що Чернишов по-прежему щільно пов’язаний з Фельдманом, а також з бізнесменом Павлом Фуксом. Останній, у свою чергу, з ряду проектів перетинається з Коломойським. «Через нього, не виключено, і встановилася зв’язок», — каже наш співрозмовник.

Зазначимо, що колишнього губернатора — Михайла Бно-Айрияна, одногрупника спікера Разумкова, активно збивала команда Коломойського. Детальніше про це можна прочитати тут.

Декларація про доходи Олексія Чернишова

В кінці вересня Чернишов подав декларацію про доходи, як претендент на посаду глави (мабуть, якраз голови Київської ОДА). Мова йде про звітність бізнесмена за 2018 рік.

У власності Олексія Чернишова 209-метрова квартира в Києві, 330-метровий будинок в селі Романкові Обухівського району, там же земельну ділянку в 1412 метрів — можливо, це прибудинкова територія.

У Чернишова та його дружини є наручні годинники найвідоміших і дорогих марок: Rolex (3 шт), Patek Philippe (2 шт), Ulysse Nardin (2 шт), A. Lange & Sohne (2 шт), Panerai, Cartier.

Також подружжя не вішають годинник з супермаркету і на стіни. Підголовні годинник у них марки Howard Miller, а настінні — Erwin Sattler.

Дружина голови Київської ОДА володіє прикрасами таких елітних брендів: Cartier (4 шт), Tiffany, Van Cleef & Arpels. Також відображена у декларації сумка марки Hermes Kelly.

Ще у них є 20 томів книг з циклу «Бібліотека великих письменників», 85 томів енциклопедичних словників і 30 картин з живописом ХХ століття.

У Олексія Чернишова з дружиною у власності чотири автомобілі: два Land Rover 2010 і 2018 року випуску, Mercedes-Benz і Skoda Octavia 2010 року.

У новоспеченого чиновника є акції компанії «Хартрон», в якій він працював.

Йому належать корпоративні права в чотирьох компанія. Дві з них в українській юрисдикції — «Блум Девелопмент» і АМ Проперті Груп». А ще дві — Cornicularius Limited і Fashion Retail LTD — зареєстровані на Кіпрі і Британських Віргінських островах відповідно.

Всього ж Олексій Чернишов в 2018 році був кінцевим бенефіціаром восьми компаній з юридичними адресами в Києві і в Харківській області, на Кіпрі і Британських Віргінських островах, а також у Відні (Австрія).

Австрійський бізнес Чернишова приніс йому в минулому році 2,2 млн гривень. Ще один солідний дохід — 19,5 мільйонів гривень — у минулому році Чернишов одержав від продажу цінних паперів. Всі інші бізнеси грошей, мабуть, не приносили, оскільки в декларації вони не відображені.

Найбільший рахунок Чернишова — 50 тисяч євро — відкритий в Erste Bank. А ось на рахунку чиновника в Приватбанку копійки — 345 гривень.

Готівкою він зберігає 750 000 тисяч доларів. Ще 115 000 доларів готівкою — у його дружини.

У минулого році Чернишов двічі давав позику — 5 і 1,2 мільйонів гривень.