ДБР відкрило два провадження щодо Портнова

Державне бюро розслідувань розпочало ще два досудові розслідування щодо колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Андрея Портнова.
Про це у понеділок, 28 жовтня, розказала колишня народна депутатка Тетяна Чорновіл у своєму Facebook
За її словами, перша заява – про створення злочинної організації для узурпації влади.
“Мова йде про фінансування та інші послуги (зокрема, “лояльність” суддів), надані Портновим Зеленському під час виборчої кампанії з метою призначення своїх людей на ключові державні посади, зокрема – призначення Андрея Богдана в Офіс Президента, ” – пише Чорновіл.
Інша заява стосувалася зловживання службовим становищем в часи президентства Януковича.
“Тиск на суди Портновим на посаді керівника судоустрою АП з метою прийняття ними рішень в інтересах однієї комерційної структури,” – пише Чорновіл.