ДБР відкрило два провадження щодо Портнова

Державне бюро розслідувань розпочало ще два досудові розслідування щодо колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Андрея Портнова.

Про це у понеділок, 28 жовтня, розказала колишня народна депутатка Тетяна Чорновіл у своєму Facebook

За її словами, перша заява – про створення злочинної організації для узурпації влади.

“Мова йде про фінансування та інші послуги (зокрема, “лояльність” суддів), надані Портновим Зеленському під час виборчої кампанії з метою призначення своїх людей на ключові державні посади, зокрема – призначення Андрея Богдана в Офіс Президента, ” – пише Чорновіл.

Інша заява стосувалася зловживання службовим становищем в часи президентства Януковича.

“Тиск на суди Портновим на посаді керівника судоустрою АП з метою прийняття ними рішень в інтересах однієї комерційної структури,” – пише Чорновіл.