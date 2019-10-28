Разумков анонсував з’їзд партії «Слуга народу» 9-10 листопада

З’їзд партії «Слуга народу» може відбутися 9-10 листопада, на ньому в тому числі оберуть нового голови політсили. Такий анонс зробив спікер парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу 28 жовтня, трансляцію вів офіційний канал «Рада».

У відповідь на питання «З’їзд партії, де, коли, які питання?» спікер парламенту заявив: «Якщо я не помиляюся, або 9-го, 10-го листопада це буде. Перелік питань буде формуватися ще — в тому числі питання зміни голови партії».

На уточнююче питання, чи планують охоплювати тему місцевих виборів, Разумков сказав: «Я думаю, що будуть прийматися (рішення — ред.) щодо виборів в ЗТВ».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков підтвердив відставку з поста голови партії «Слуга народу».