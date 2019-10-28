РФ намагається через соцмережі втягнути українців у міжетнічні конфлікти

Служба безпеки України заявила, що блокувала спроби спецслужб РФ розхитати ситуацію в Україні через інспірування міжнаціональних конфліктів за допомогою соцмереж.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За завданням російських “кураторів” мешканець Полтави в одній із заборонених соціальних мереж адміністрував п’ять інтернет-спільнот. Він розміщував на сторінках матеріали із закликами до молоді, зокрема неповнолітніх, приєднуватися до радикальних формувань», – йдеться в повідомленні Служби безпеки.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний отримував гроші з РФ від «адміністраторів шовіністичних спільнот, які контролюються спецслужбами країни-агресора».

Учасники груп, яких залучав інтернет-агітатор, начебто малі провокувати міжетнічні конфлікти через провокації представників національних меншин. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України правоохоронці затримали полтавця у його помешканні.

За матеріалами СБУ рішенням суду його визнано винним у скоєнні злочину. Також до відповідальності притягнуто інших осіб, причетних до його діяльності.