Адвокати Небесної сотні: Справа Майдану може «розвалитися» через реформи ГПУ

Розслідування злочинів проти Майдану може «розвалитися» з-за того, що ГПУ втратила функції слідства. Про це йдеться у відкритому листі громадської організації «Адвокатська дорадча група», яка займається контролем розслідування.

«Повідомляємо вам про реальну загрозу зупинення слідства і втрати результатів розслідування по справах Майдану через позбавлення прокуратурою функцій слідства, яке відбудеться менше ніж через місяць», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що незавершені кримінальні провадження повинні перейти в Національне антикорупційне бюро та Державне бюро розслідувань. Однак ДБР не готова до цього, оскільки не має відповідного підрозділу.

Представники постраждалих під час Майдану активістів наполягають на створенні в структурі ДБР спеціального підрозділу. Також пропонується перевести туди слідчих, які раніше займалися цією справою.

«Необхідно гарантувати незмінність керівництва і складу слідчих груп при передачі справ на рівні змін у Закон про ДБР», – йдеться у відкритому листі.

Крім того, на думку правозахисників, керівником нового підрозділу в ГБР необхідно призначити екс – начальника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.

«Гарантувати відсутність тиску і втручання в розслідування справ Майдану з боку Андрія Портнова (заступник глави адміністрації Януковича — ред.) та деяких інших осіб», – йдеться у відкритому листі.

У той же час, якщо справа доручать новим слідчим, то це помітно сповільнить процес, так як на ознайомлення з великими обсягами даних піде багато часу.

«Це завдасть істотної шкоди розслідуванню і викличе активне опір потерпілих, учасників Революції Гідності і в цілому громадянського суспільства», – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що атестація прокурорів негативно позначається на процесі розслідування і державного обвинувачення в судах.

«Якщо зараз не вжити необхідних заходів, то це призведе до критичних наслідків, про що вже свідчать останні судові рішення про зміну запобіжного заходу у справах Майдану», – вважають адвокати.



