Експерт розповів, що чекає ринок сигарет в Україні найближчим часом

Тіньовий оборот сигарет в Україні в короткостроковій перспективі може досягти 20%, якщо між виробниками тютюнової продукції і урядом не буде знайдений компроміс щодо «тютюнової» правки у законопроект №1049, ухвалений раніше парламентом.

Боротьба з монополією на ринку підакцизних товарів може призвести до значного зростання контрабанди

«За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, тіньовий ринок спирту в Україні з 2007 року зріс з 10% до 55%. За нашими оцінками – до 70%. Збільшення тіньового ринку відбувалося на тлі щорічного зростання акцизів, мінімальних цін на алкоголь і зниження офіційного виробництва спирту. На тютюновому ринку частково можна спостерігати аналогічну ситуацію. Зараз частка тіньового ринку сигарет знаходиться в межах 6-8% — за останній рік він зріс удвічі. Введення законопроекту 1049 може збільшити частку тіньового ринку аж до 20% в короткостроковій перспективі», — вважає аналітик компанії Pro-consulting Іван Шпак.

Експерт відзначає, що частка тіньового ринку сигарет в країні на даний момент знаходиться на досить низькому рівні порівняно з іншими секторами економіки, однак ситуація може кардинально змінитися.

Особливо, якщо врахувати контрабанду в європейські країни, де ціна на пачку сигарет в десять разів вище, ніж у нашій країні.

Врегулювати цю напружену ситуацію може діалог між урядом і 4 ключовими тютюновими компаніями: British American Tobacco, Philip Morris International, Imperial Tobacco, і Japan Tobacco.

Відзначимо, що раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вже заявляв про готовність провести зустріч з представниками тютюнових компаній, зазначивши, що Кабінет міністрів не має відношення до гучної правці про торгової націнки на тютюнові вироби.

До цього компанії-виробники British American Tobacco і Japan Tobacco відкликали великі партії акцизних марок і зажадали повернути заплачені за них 505 і 350 млн. грн. відповідно. Таке рішення в компаніях пояснили скороченням виробництва сигарет з-за анонсованого державного регулювання рівня маржинальності тютюнового ринку. При цьому головною метою змін в законодавстві була ліквідація монопольного становища компанії «Тедис» — основного дистриб’ютора продукції на українському тютюновому ринку для 4 великих іноземних компаній.

Тим часом Іван Шпак вважає, що питання, пов’язані з монопольним становищем компанії «Тедис», повинна вирішувати власне Антимонопольного комітету України, наклав штрафи або використовував примусове розділення компанії-мнополиста. Штрафи для компанії “Тедис” і чотирьох інших тютюнових компаній можуть перевищити 10 млрд. грн. Але 3 жовтня окружний адміністративний суд Києва заборонив АМКУ накладати штраф на тютюнові компанії і «Тедис» в їх числі, до моменту розгляду позову про процесуальні порушення.

Таким чином, штрафи АМКУ і скандальна змінити законопроект створили зовсім не той ефект, на який розраховували для врегулювання ситуації.

“Якщо це і боротьба з монопольним становищем, то це явно не самий ефективний вид боротьби», — резюмував Іван Шпак.