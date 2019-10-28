Стрілянина у Харкові: Аброськін розповів про великий переділ сфер впливу в кримінальних колах

Недавня перестрілка в Харкові, яка закінчилася загибеллю двох людей і пораненням третього — Георгія Ісакова — говорить про тривалу довготривалої війни за переділ злочинного контролю в Харківській області.

Про це у соціальних мережах пише екс-перший заступник Нацполиции України В’ячеслав Аброськін. За його словами, спроба вбити Ісакова, який входить до злочинного угруповання «Князя», була далеко не першою.

«Аналізуючи всі події, які відбуваються в нашій країні останнім часом, можна сказати, що паралельно зі зміною політичного керівництва проходять відповідні зміни і в злочинному світі, змінюються сфери впливу „злодіїв в законі“ та лідерів злочинних угруповань. Без зброї і вибухових пристроїв не обійдеться, будуть убиті і не тільки з числа злочинців, але й випадкові громадяни», — прогнозує Аброськін.



