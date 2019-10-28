Будівельні афери: «тіньова команда» нардепа Дубіля бере участь у схемі відмивання мільйонів гривень

Днями Шевченківський районний суд міста Києва почне розглядати по суті справу скандально відомого київського забудовника Олега Ріпи.

Йому інкримінують вчинення злочинів одразу за вісьмома статтями Кримінального Кодексу. За самовільне будівництво, службове підроблення, підроблення документів, розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Ріпі «світить» до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Хто з політиків був причетний до будівельним аферам, з’ясовувала Любов Величко.

Вісім статей КК

Слідчі Нацполиции розслідували резонансну будівельну аферу п’ять з половиною років. Шлейф підозр виник на основі заяв десятків постраждалих інвесторів двох столичних житлових комплексів: фактично заселених, але не підключених до всіх комунікацій РК «Перспектива» (розташований в спальному районі Троєщина) та РК «Шевченківський квартал» (досі не збудовано до кінця, але не заселений).

Завдяки розслідуванню «Слово і Діло» правоохоронці дізналися про те, що значну частину коштів, отриманих від інвесторів, Олег Ріпа перераховував на рахунки забудовника житлового комплексу бізнес-класу Rich House. Мова йде про мільйони гривень, які витрачалися не за цільовим призначенням або просто зникали, бо виводилися через банкомати зі швидкістю 50 тисяч гривень в день.

Постраждалі інвестори ЖК «Шевченківський квартал» неодноразово проводили мітинги під посольством США

Навпроти будівлі посольства США в парку інвестори ЖК «Шевченківський квартал» прожили два місяці, щоб привернути увагу дипломатів до їх проблемем

Якщо ж врахувати кількість інвесторів ЖК «Шевченківський квартал» і РК «Перспектива», а також вартість квартир в цих ЖК, то через руки Олега Ріпи пройшло більше 200 мільйонів гривень.

Втім, реалізувати таке масштабне будівництво самостійно було б неможливо. За версією правоохоронців, Ріпа організував злочинну групу ще в 2013 році і чітко розподілив завдання для кожного її учасника.

Фрагмент виписки із судового рішення

Слідчі Головного слідчого управління Нацполиции стверджують, що Ріпа організував будівництво ЖК «Шевченківський квартал» разом зі Світланою Пейчевой (яка була юристом ТОВ ВКФ «Фарби України») та Іриною Пінчук (бухгалтером ТОВ ВКФ «Фарби України»). Крім цього, нещодавно поліція порушила кримінальну справу проти Петра Куликова – ректора відомої кузні будівельних фахівців України – Київського національного університету будівництва і архітектури.

Адже саме КНУБА підписав з компанією Ріпи договір про будівництво гуртожитку для своїх студентів і одного багатоповерхового будинку. Натомість забудовник вирішив переробити проект, збільшивши кількість секцій в чотири рази. Але ректор закрив на це очі. Дуже показово, що вуз, який навчає майбутніх архітекторів і будівельників, допустив свавілля у себе під носом.

Зараз будівництво ЖК «Шевченківський квартал» і РК Rich House заморожено. Інвестори з сумом спостерігають за тим, як будівельний кран розбирають працівники компанії, яка давала цей кран в оренду: «Ріпа в курсі. Він каже, що кран забирають з-за боргів».

ЖК «Шевченківський квартал» не будуватиметься.

«Тіньова команда» Валерія Дубіля

Інвестори квартир з першої секції РК «Шевченківський квартал» планували заселитися в нове житло восени 2015 року. Саме тоді Олег Ріпа обіцяв завершити будівництво. Але несудьба. Забудовник відтягував час, і обіцяв, що ось-ось віддасть ключі від довгоочікуваних квартир.

Світлана Пейчева і Олег Ріпа (на фото – ліворуч)

Інвестори забудовнику вірили – тоді його репутація була зіпсована. У жовтні 2015 року Олег Ріпа балотувався в депутати Київради від партії «Єдність». Щоб підняти свої шанси на перемогу, він організовував безкоштовні паломництва в Почаївський монастир і фінансово допомагав бійцям АТО. Про це красномовно писали деякі ЗМІ.

Лише через кілька років слідчі з’ясували, що незважаючи на обіцянки добудувати РК, протягом 2015-2017 років Олег Ріпа займався відмиванням доходів, маскуючи їх під виглядом грошей, які принесли інвестори на купівлю житла. Тому гроші на передвиборну кампанію у нього були.

Справи йшли так успішно, що Ріпа зважився зайти на ще один столичний об’єкт – житловий комплекс бізнес-класу Rich House. Чотириповерхова будівля повинні були будувати на приватній земельній ділянці площею 30 соток, що належав ТОВ «999».

Алла Шемет – помічниця народного депутата Валерія Дубіля, займалася питаннями будівництва ЖК Rich House

Директор ТОВ «999» Ірина Матвієнко згадує, як в 2016 році відбувалося підписання договору про участь у будівництві з забудовником Андрієм Гавриленко – директором ТОВ «Юстіс груп»: «Під час підписання інвестиційного договору, крім Гавриленко, з нами були юрист Олега Ріпи Світлана Пейчева і помічниця народного депутата Валерія Дубіля Алла Шемет. Наше знайомство відбулося в офісі Дубіля на вул. Великій Васильківській. Саме юрист Алла повинна була супроводжувати проект будівництва ЖК Rich House».

Директор ТОВ «999» Ірина Матвієнко біля офісу на вул. Раїси Окіпної в Києві – саме тут проходили зустрічі з Олегом Ріпою

Згодом в офісі Валерія Дубіля Ірина познайомилася і з Олегом Ріпою. Місце зустрічі було обране не випадково. Джерела «Слово і Діло» стверджують, що Олега Ріпу на цей об’єкт запросив саме нардеп Дубіль. Розподіл обов’язків при веденні проекту відбулося так: Світлана Пейчева займалася юридичним супроводом документів, а Олег Ріпа взяв на себе організаційні питання. Ділові зустрічі між власником землі і забудовником відбувалися в офісі ріпи на вулиці Раїси Окіпної.

Сергій Карасьов – «мозковий центр» будівництва ЖК Rich House

За словами Ірини Матвієнко, справжнім мозковим центром на об’єкті був Сергій Карасьов, хоча офіційно він не був причетний до будівництва.

«Карасьов брав активну участь у будівництві, – стверджує Ірина Матвієнко. – Ріпа дивився йому в рот, постійно консультувався. Вони багато часу проводили разом, сиділи у вагончику на будівельному майданчику. Зі мною він також вирішував робочі питання. Наприклад, за договором ТОВ «Юстіс груп» повинні були платити податок на землю. А ми платили. Вони нам гроші віддавали. Я дзвонила Карасьову і говорила: «Вплинути на Ріпу. Потрібні гроші». І він сказав: «Я дав Ріпі гроші. Тому гроші скоро будуть у вас».

Ділова переписка в Viber між Іриною Матвієнко та Олегом Ріпою і Сергієм Карасьовим про питаннях, пов’язаних з будівництвом РК Rich House

Карасьов був неформальним наглядачем за будівництвом, бо йому довіряв Валерій Дубіль. Сам депутат намагався «не світитися» на об’єкті, і не приходив навіть на ділові зустрічі. Алла Шемет та Сергій Карасьов були його довіреними особами у всіх питаннях, пов’язаних з РК Rich House. А дружина депутата – Валентина Дубіль – займалася питаннями купівлі квартир родичами сім’ї Дубіль і підлеглих Валерія Дубіля.

У розпорядженні редакції є банківські виписки про рух коштів на рахунках забудовника ЖК Rich House. Проаналізувавши їх, ми зафіксували, що серед інвесторів цього житлового комплексу є чимало родичів і знайомих Валерія Дубіля. Звідки у них взялися мільйони гривень на купівлю квартир в елітному житловому комплексі, вони не захотіли відповідати. Можливо, це ті самі гроші, які були виведені з РК «Шевченківський квартал»?

Майже всі інвестори ЖК Rich House – це родичі народного депутата Валерія Дубіля і компанії, пов’язані з будівництвом РК «Шевченківський квартал»

Сергій Карасьов відмовився коментувати свою участь у будівництві ЖК Rich House. Втім, ми знайшли його особисту сторінку в Facebook. Дивний збіг: серед онлайн-друзів – Валерій Дубіль та його дружина Валентина Дубіль, Анатолій Дубина (родич Валерія Дубіля, який інвестував в ЖК Rich House 1 мільйон 180 тисяч гривень), Алла Шемет (юрист Валерія Дубіля).

Сергій Карасьов і Валерій Дубіль – друзі в Facebook

«На одній з робочих нарад була я, Ріпа, Карасьов. А потім прийшла Валентина – дружина Валерія Дубіля. Вона заявила, що Дубіль увійшов в будівництво інвестор», – згадує Ірина Матвієнко.

Валентина Дубіль Валерій Дубіль

«Слово і Діло» неодноразово зверталося до Валерія Дубіля за коментарями. Ми писали йому офіційний запит на інформацію на його особисту електронну адресу [email protected], намагалися домовитися про інтерв’ю через його помічницю Марію Кириченко і навіть писали повідомлення на його мобільний номер (SIM-карта з США). Втім, народний депутат вперто ігнорував наші запити.

Будівництво зависло в повітрі

Власник дорогої землі в центрі Києва не розумів, чим може обернутися його бажання взяти участь у будівельному проекті. В інвестиційному договорі забудовник ТОВ «Юстіс груп» зобов’язався передати власнику землі ТОВ «999» 7% площі збудованого РК Rich House, а в додачу виплатити 300 тисяч доларів.

Втім, замість вигоди власник землі отримав купу проблем. Спочатку забудовник відмовився виплачувати кошти, а обіцяні квадратні метри зависли в повітрі. Будівництво йшло дуже повільно, і об’єкт так і не був зданий в експлуатацію в заплановані терміни.

Фрагмент із судового рішення Печерського районного суду

Більше того, із-за ряду порушень будівельних норм Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва КМДА скасувала декларацію про початок виконання будівельних робіт. А потім недобуд визнали речовим доказом у кримінальному провадженні про відмивання грошей Олегом Ріпою. Саме тому зараз будівництво ЖК Rich House заморожено. КМДА дала дому статус самовільного будівництва.

Забудовника рішення суду про арешт будівництва не зупинило, і він ще кілька місяців продовжував будувати. Обурений власник землі неодноразово викликав поліцію, щоб зупинити це свавілля. Директор ТОВ «999» Ірина Матвієнко розуміє, що вирішувати конфлікт з забудовником потрібно тільки в суді.

РК Rich House продовжували будувати, незважаючи на заборону суду.

Олена Мамедов приїхала на будівництво ЖК Rich House, щоб захистити інтереси забудовника ТОВ «Юстіс-груп». У той же час вона є адвокатом народного депутата Валерія Дубіля

Зараз ТОВ «999» ризикує не тільки не одержати прописані в договорі квадратні метри РК Rich House, але і свою власність – 30 соток землі, на яких цей житловий комплекс будується. Право безкоштовного користування цією земельною ділянкою незаконно зареєструвала на себе компанія ТОВ «Юстіс-груп», яка формально не має жодного відношення до будівництва. І тепер Господарський суд міста Києва розглядає справу про скасування реєстраційних дій держреєстратора.

Фірми-двійники

Всі ці проблеми почалися в той момент, коли у квітні 2017 року помер засновник ТОВ «Юстіс груп» Андрій Гавриленко. Після цього Ріпа створив фірму-двійника ТОВ «Юстіс-груп» (код ЄДРПОУ – 41053959) і протягом десяти місяців співпрацював з підрядниками РК Rich House. Олег Ріпа і Сергій Карасьов ретельно приховували цей факт від власника землі.

Щоб легалізувати ці незаконні дії, в лютому 2018 року Олег Ріпа запропонував директору ТОВ «999» Ірини Матвієнко перепідписати інвестиційний договір з новим директором ТОВ «Юстіс груп». Через власну неуважність директор Матвієнко не помітила, що підписує договір з ТОВ «Юстіс груп» (код ЄДРПОУ – 39991746), а з компанією-двійником ТОВ «Юстіс-груп» (код ЄДРПОУ – 41053959).

Фрагмент договору ТОВ «999» і ТОВ «Юстіс-груп»Слово і ДелоИзображение максимального розміру (відкриється в новому вікні)

«Мені подзвонила Світлана Пейчева: «Давайте терміново в офіс. Через 5 хвилин щоб були у нас», – згадує Ірина Матвієнко. – Новий договір я підписувала в машині в присутності Світлани Пейчевой і нового директора ТОВ «Юстіс-груп». Все це було в метушні».

Але підміна компаній в договорі відбулася зі значними порушеннями.

Фіктивність цього договору підтверджується низкою фактів. Наприклад, дата, зазначена в договорі між ТОВ «Юстіс-груп» (код ЄДРПОУ 41053959) і ТОВ «999» – 27 грудня 2016 року. У держреєстрі Мін’юсту в цей день не було юридичної особи під назвою ТОВ «Юстіс-груп». Такий код ЄДРПОУ мала компанія з іншою назвою – ТОВ «Белькантто». Законним директором ТОВ «Белькантто» на той момент був Ю. А. Карпенко. Але в договорі з ТОВ «999» стоїть підпис іншої директора – Жанни Родинской.

ТОВ «Белькантто» змінило назву на ТОВ «Юстіс-груп» тільки 3 травня 2017 року – через півроку після того, як нібито був підписаний договір між ТОВ «Юстіс-груп» і ТОВ «999».

«Підписавши новий договір, ТОВ «Юстіс-груп» зі мною не йшли на контакт, не відповідали на дзвінки та листи. Контролювати їх діяльність я взагалі не могла. Всі вони робили потай. Документів на будівництво вони мені ніяких не надали», – підсумувала Ірина Матвієнко, і додала, що тепер діалог з ТОВ «Юстіс-груп» відбувається тільки в суді, і за її зверненням, досконалий фірмою-двійником обман, розслідують правоохоронні органи.

Натомість адвокат ТОВ «Юстіс-груп» Олена Мамедова відмовилася давати коментарі з цього приводу. «Слово і Діло» готова опублікувати позицію і після виходу цієї публікації.

Проектант і депутат

У 2019 році контролюючі органи констатували, що будівництво на РК Rich House «ведеться без належним чином обробленої та затвердженої проектної документації». Забудовник не зміг продемонструвати оригінали проекту будівництва навіть в ході судового розгляду їх спорів.

Фрагмент розпорядження КМДА до зупинки будівельних робіт на РК Rich House

Чому ж елітний житловий комплекс в центрі Києва будується без проекту?

У відповідь на запит від КМДА проектувальник РК Rich House Соруш Хакбаз поскаржився, що не закінчив проектні роботи, тому що забудовник повністю не оплатив послуги.

«В результаті ненадання вихідних даних (технічних умов) з боку замовника (ТОВ «Юстіс груп» – ред.) та несвоєчасної оплати 2 лютого 2017 року було зупинено і не закінчено ведення проектних робіт по даному об’єкту», – заявив Соруш Хакбаз у своєму листі в КМДА.

Гостроти цій ситуації додає те, що джерела «Слово і Діло» запевнили, що Соруш Хакбаз зайшов у проект ЖК Rich House за рекомендацією народного депутата Валерія Дубіля.

«Слово і Діло» протягом двох місяців вело переговори з Соруш Хакбазом щодо інтерв’ю про його причетність до будівництва ЖК Rich House та інших об’єктів нерухомості, до якого має відношення народний депутат Валерій Дубіль і забудовник Олег Ріпа.

Спочатку він погодився на інтерв’ю, але потім переносив дату зустрічі, і, врешті-решт відмовився від спілкування. Але у смс-переписці він запевнив, що не знайомий з Валерієм Дубілем, Олегом Ріпою і Світланою Пейчевой: «Я був залучений на початковій стадії проектування РК Rich House. Надалі в силу ряду причин я відмовився від супроводження цього проекту. Як проектувальник я маю право розробляти проекти для різних клієнтів, і я не зобов’язаний відслідковувати, чи працювали вони з РК «Шевченківський квартал». Взаємовідносин з певними людьми, яких ви вказуєте, я не мав. По суті, зв’язку між цими двома РК не зрозумілі і не відомі».

Обережність проектувальника зрозуміла: він брав і продовжує брати участь у цілому ряді будівельних проектів у Києві та Чернігові. На офіційному сайті народного депутата Валерія Дубіля кажуть, що саме він запросив Хакбаза почати роботу на будівельному ринку Чернігова.

Тому відкрито псувати відносини з партнерами, які допомагають отримувати нові замовлення Сорушу Хакбазу не вигідно. Втім, приховати стосунки з владою не так просто.

На закритій вечірці з нагоди презентації проекту ЖК Paradise life, в якому Хакбаз виступив проектувальником і генпідрядником, був присутній Валерій Дубіль з дружиною Валентиною:

Також на святковому вечері був Іван Бакшун – депутат Чернігівської міської ради, голова земельної комісії, затриманий на хабарі 25 тисяч доларів за підписання договору про виділення в суборенду земельної ділянки для будівництва житлового будинку в Чернігові.

Фото з затримання на хабарі керівника земельної комісії Чернігівської міськради Івана Бакшун

Журналістка «Слово і Діло» зустріла Валерія Дубіля в місті в розпал робочого дня неподалік від Верховної ради, і поставила низку питань про його стосунки з Олегом Ріпою і Сорушем Хакбазом і про те, звідки у його родичів кошти на придбання дорогої нерухомості в ЖК Rich House. Але він не відповів ні на одне питання і просто втік:

Валерій Дубіль втікає від запитань журналіста про відмивання грошей на будівництва

Між тим, справи у Соруша Хакбаза йдуть так добре, що він вийшов на міжнародні ринки. Так, наприклад, зараз він проектує елітний ЖК Albus Palace на Кіпрі під брендом власної компанії Soroosh Constuction LTD. Тому поки Нацполиция розслідує факти відмивання коштів при будівництві ЖК «Шевченківський квартал» і РК Rich House, родичі Валерія Дубіля мають можливість придбати квартири вартістю 1,5 мільйона євро на березі моря в одній з найбільш відомих офшорних країн світу.

Любов Величко, спеціально для «Слово і Діло»