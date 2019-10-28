Від приватизації ДП «Укрспирт» до бюджету планують залучити щонайменше 5 млрд грн

Від продаж державного підприємства «Укрспирт» до бюджету можна залучити щонайменше 5 мільярдів гривень.

Про це розказала заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів під час брифінгу 28 жовтня, передає «Інтерфакс-Україна».

«За нашими оцінками, приватизація Укрспирту принесе нам щонайменше 5 мільярдів гривень», — розказала Ковалів.

Вона додала, що очікує на розгляд депутатами поданого президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про скасування державної монополії на виробництво спирту. Продажу державного Укрспирту в Офісі президента очікують провести вже після скасування держмонополії.

Напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт, який дозволить приватним компаніям виробляти спирт. Наразі виробництво спирту може здійснювати лише державна компанія Укрспирт.

Раніше в уряді підрахували, що через державну монополію на виробництво спирту Україна щороку втрачає близько 4,6 мільярда гривень через розвиток тіньового сектору. Цю держмонополію там запропонували скасувати