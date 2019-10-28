Андрій Вавриш: розкрилася ще одна незаконна забудова риса-наглядача під дахом Богдана

Улюблений забудовник попередньої влади – Микитась зараз сидить за розслідування журналістів програми «Наші гроші», які виявили схематоз на землях МВС. Часи змінилися. Микитась в СІЗО, але і з МВС у партнерстві тепер будує інший бізнесмен – Андрій Вавриш. А в партнерстві з них – люди Богдана.

У селищі Козин розташований житловий масив «Пейзаж». Саме там знаходиться маєток глави президентського офісу Андрія Богдана.

З-за шлагбаума виїхав чорний мікроавтобус «Мерседес». Відразу за ним теж «Мерседес», але вже джип. Цей джип – один з автомобілів Богдана. Журналісти неодноразово фіксували його раніше під час офіційних зустрічей.



Авто, на якому їздить Андрій Богдан

Мікроавтобус перед ним записаний на киянина Кирила Скурского, який не є чужою людиною Богдану. У Фейсбуці Богдан вітає Скурского і його дружину з весіллям. Сам Скурский активно репостит на своїй сторінці інформацію про Богдана і президента Володимира Зеленском. А записаний на нього бус їздить в кортежі керівника ОП.



Богдан і Скурский в соціальних мережах

Нерухомості поруч з Богданом Скурский не має. Він живе у звичайній квартирі у Святошинському районі Києва. За місцем прописки Скурского ніхто журналістам не відкрив. Більш балакучим виявився сусід.

Його я бачив півтора тижні тому. До минулого року або до весни навіть він тут був постійно. Він тут був і на роботу їздив. Казали, що начебто він водій чий-то був. На автобусі під’їжджав. «Мерседес», такий новенький,– розповів сусід Скурского.

Ранкові виїзди мікроавтобуса Скурского з елітного котеджного містечка, де живе Богдан, у супроводі автомобілів Богдана – теж натякають на провидіння. Але є ще дещо. Крім мікроавтобуса, на Скурского записали ще і скандальний бізнес-проект. Який набирає обертів саме після зміни владної команди на Банковій.

У Києві на 22 кілометрі Харківського шосе розташована одна з останніх великих зелених зон міста. 30 гектарів державної землі в користуванні Національної академії внутрішніх справ.



Зелена зона

Колись там розташовувався дитячий табір. Пізніше ділянку відійшов Нацакадемії внутрішніх справ для оздоровлення курсантів. Шість корпусів, офіцерський будиночок, лазня і їдальня – все це серед лісу і поруч з озером. Однак зараз корпусу знесені.



Знесені корпусу

На їх місці має вирости житловий комплекс 12 будинків на 800 квартир, 560 паркомісць, туристичні будинки, комерційна нерухомість, власна экоферма, кафе, ресторани, клініки, магазини, салони краси, SPA, школа. По суті у величезній зеленій зоні з’явиться цілий житловий мікрорайон «О2 Residence».



Житловий комплекс «О2 Residence»

Але призначення цієї землі рекреаційне та житлове будівництво на таких ділянках заборонено. Будівництво, яке до того ж буде не так вигідно Академії МВС. Зате дуже вигідним для компанії, з якою Академія підписала договір на забудову своєї ділянки. Ця компанія називається «Резон». Формально у неї троє власників. Всі троє виводять нас на два прізвища – Андрія Богдана і його друга-забудовника Андрія Вавріша.

Дивіться самі. Найбільша частка в компанії, яка буде будуватися на землі академії МВС, належить Ользі Клецко. Жінка залучена до ряду попередніх забудов Андрія Вавріша. Ще один співвласник «Резон» – фірма, якою керує Дмитро Овсій – юрист Вавріша.

І, нарешті, третій формальний співвласник – компанія, керівником якої значиться вже знайомий вам Кирило Скурский. Той, що їздить з автомобілем Андрія Богдана і брав від нього привітання з весіллям.



Кому належить компанія «Резон»

Вавриш від своїх людей не відмовляється. «Дмитро Овсій наш давній партнер. Ми з ним працюємо багато років та в різних ролях. Він іноді виступає нашим партнером по проектам, іноді ми користуємося його юридичними послугами. Він абсолютно професійний юрист. До речі, з ним знайомий набагато більше років, ніж з Богданом», – пояснив керівник «Saga Development» Андрій Вавриш.

А ось про Скурском і його зв’язку з Богданом сказав, що не чув. Що ж. Андрій Вавриш Андрій Богдан – забудовник і керівник президентського офісу, а ще близькі друзі. Їх спільні подорожі регулярно потрапляють в об’єктиви.



Друзі Андрій Богдан та Андрій Вавриш

У серпні вони разом злітали в Сен-Тропе. Не куди-небудь, а на весілля до тіньового «куратору» Міністерства юстиції Андрія Довбенко. У жовтні друзів помітили разом в аеропорту Анкари турецької. Звідси вони зі своїми половинками погнали в мальовничу Каппадокію.



Богдан і Вавриш відвідували Каппадокію

«Ми дружимо. При цьому це така велика таємниця, яку ніби щось нове раз за разом хтось піднімає, як кролик із капелюха фокусника. І знову давайте про це поговоримо», – заявив керівник «Saga Development» Андрій Вавриш.

Договір з «Резон» Академія підписала влітку 2017 року. До речі кажучи. У 2018 році Андрій Вавриш захистив дисертацію в Академії МВС. Ще й на тему «Запобігання злочинам проти власності у сфері будівництва».

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Ректор Академії Володимир Черней розповів, що земля їм просто була не потрібна. «Мені рахункова пише, аудитори пишуть, а мені використовувати немає можливості. Тому що дороги туди немає, людей возимо. Там тільки на зарплату, на охорону платити треба було півтора-два мільйони в місяць. Це величезні гроші», – пояснив ректор Національної академії внутрішніх справ Володимир Черней.

Але протягом року від підписання договору нічого не відбувалося. А влітку 2018 року на сайті компанії Вавріша Saga Development з’явився анонс нового ЖК – «О2 Residence». Без деталей і адреси будівництва. Просто – «чекайте незабаром».



Оголошення про очікування

«Очікування» затягнулося ще на один рік. І раптом влітку 2019 року, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, на ділянці Академії з’явилася перша техніка. У серпні фінальне дозвіл на будівництво Держархбудінспекція видала. При тому, що ще в травні вона ж відмовляла в дозвільних документах.