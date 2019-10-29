Специалисты предложили альтернативу пакетам

Украина присоединяется к международным партнерам в борьбе за экологию

Мене чем через 2 года – к 1 января 2022 года из всех украинских супермаркетов будут выведены все пластиковые пакеты, на замену им должны прийти экологически безопасные упаковки для продуктов. Соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада Украины.

По данным экспертов, в среднем за один поход в супермаркет, семья приносит домой более 15 полиэтиленовых пакетов «маечек». В таких масштабах потреблениях полиэтилена, этот упаковочный материал несет настоящую экологическую катастрофу для всего мира.

Во многих странах уже начали отказываться от этого материала, вместо полиэтилена продукты упаковывают в бумагу или же клиенты торговых сетей упаковывают продукты в свои, многоразовые сумки или пакеты.Эксперты рассказали, чем заменить привычные пакеты и столько будет стоить экологическая тара.

Самые популярные на сегодня так называемые сумки-шоперы. Они изготавливаются из разных материалов и разной формы. От этого зависит и их прочность – в среднем, такая сумка выдерживает до 20 килограммов.

Чаще всего сумки-шоперы шьют из льна или хлопка. Минусом является то, что они быстро впитывают влагу. Поэтому эксперты не советую брать такую «тару» с собой за покупками в дождливую погоду.

Также во время мокрой погоды не советуют использовать и ультрамодные джутовые сумки. Их изготавливают из декоративной мешковины, которая имеет свойство быстро гнить. По словам экспертов, для осенне-зимний период лучше выбирать сумки-шоперы из плащевки. Цена такого изделия колеблется в пределах 50-100 гривен.

Сумки-сетки или, как мы привыкли их называть, авоськи, очень практичны, надежны и долговечны. Еще одним главным преимуществом является компактность в сложенном виде и при этом – ее вместительность. Цена – от 100 гривен.

Многоразовые мешочки изготавливаются из тюли-вуали. При выборе такой тары следует обратить внимание, чтобы на них не был никаких молний или «липучек» – это добавит веса вашим покупкам. Цена такого мешочка – в пределах 25 гривен.

: hyser.com.ua