Ирина Федишин рассказала, кто помогал ей финансово в начале ее творчества

Популярная певица Ирина Федишин, которая вместе с диджеем Bakun представила клип на совместную работу, призналась, кто был спонсором концертов в начале ее творческой деятельности, говорится в «Светской жизни».

Артистка рассказала, что имеет троюродного брата Романа Федишина, который является владелец оптового рынка. В начале своей карьеры она приходила к нему и просила денег, а взамен делала ему рекламу на концерте.

«Мы приходили к Роману и просили, но это были такие партнерские отношения. То есть это не было там куча тысяч гривен: «Ира, тебе там на то, на то, на се». Мы, например, делаем концерт с Виталием и ищем спонсоров. Пришли к тем, пришли к тем, насобирали определенную сумму средств и соответственно такое партнерское сотрудничество. Реклама во время концерта. «А дайте нам пару гривен, пожалуйста, чтобы нам хватило денег заплатить за аренду», — пояснила Федишин.

Троюродный брат Ирины Федишин — он же владелец оптового рынка завоевал статус «Человек Львова». Певица поделилась, есть ли в ее семье музыканты, кроме нее. Поскольку крестины сына Ирины Федишин происходили в том же зале, что и конкурс «Человек Львова», Екатерина Осадчая узнала, как в их семье принято праздновать крестины детей.

Ирина отметила, что часто ее брата Романа считали ее отцом, и думали, что ей «все купили».

«У меня родители простые люди, я из обычной семьи. Говорят: «И что Ири Федишин все там купили». На самом деле это не так. Ира Федишин сама себя творила, много работала», — рассказала исполнительница.

Еще артистка добавила, что не все в ее семье «торговали». Например, брат ее отца – музыкант, и он имеет свою группу, они играют на свадьбах. Раньше даже ее папа с братом играли вместе, а Ирина была некоторое время солисткой в них.

«Потом я пошла немного выше, начался карьерный рост», — подытожила певица.

: Новости Ю