У Туреччині тренер дав ляпаса кожному гравцю футбольної команди (відео)

У мережу потрапило відео, як наставник молодіжної футбольної команди “Кайсері Мейсуспор” Халіт Курт в перерві матчу в Туреччині дав ляпаса кожному футболістові. При цьому він голосно кричав на своїх гравців та погрожував їм.

Випадок стався три роки тому, але відео потрапило в соцмережі лише зараз.

Відомо, що тренера розізлило те, що команда програвала матч з рахунком 3:1. Сам тренер, який дав ляпаса кожному гравцю команди, прокоментував інцидент. Він розповів, що у нього – це методи виховання і ніхто з членів команди не жалівся щодо цього. Керівні спортивні органи Туреччини у свою чергу почали розслідування з приводу інциденту.

: sport.znaj.ua

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