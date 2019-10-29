Думка кардіолога: чому не можна очистити судини

Кардіологи відзначають, що до 40-45 років, а іноді й до 35 років, у більшості людей починаються проблеми із серцево-судинною системою, пише Вона.

Атеросклероз – небезпечне хронічне прогресуюче захворювання, що призводить до утворення атеросклеротичних бляшок у стінках артерій, звужуючи її просвіт.

Можливостей очистити судини препаратами не існує, зазначають лікарі. Та й в цілому, «чистка судин» – просто сленг. Є препарати, які зменшують холестеринові бляшки шляхом їх ущільнення – це статини. Жирова складова бляшки спадає, але прибрати її повністю не можливо.

Головна винуватиця інфарктів – гіпертонія, причому мало хто може уникнути цієї проблеми з віком. Судини стають жорсткішими, гірше працюють нирки, виводячи солі з організму. А коли солі застоюються, у нас підвищується тиск.

Максимальний тиск, що може дозволити собі людина – 140 на 90, кажуть медики. І давно вже немає такого поняття, як «робочий тиск». Ще одну помилку роблять люди при вживанні ліків від гіпертонії. Таблетки приймають декілька тижнів, а потім відмовляються від препаратів, бо «полегшало».

Сучасна медицина не визнає курсової терапії гіпертонії. Тому що це захворювання – назавжди. Воно хронічне, його не можна повністю вилікувати, але можна успішно тримати під контролем, зазначають лікарі.

: wona.com.ua

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