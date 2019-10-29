Хочеш врятувати дитину – плати: дітей блокадного Ленінграда евакуювали за гроші

Радянський уряд вивозив дітей з оточеного фашистами міста аж ніяк не безкоштовно, а з тих, хто не платив, гроші стягав суд

Вкрай цікаві подробиці про те, як насправді Радянська влада виявляла турботу про майбутнє покоління, оприлюднив паблік «Декомунізація» з посиланням на документальні джерела:

«Відкриваються нові подробиці. Згідно з рішенням, прийнятим в липні 1941 року, міське керівництво вводило плату за перебування вивезених з міста дітей в дитячих садах, яслах і інтернатах.

Сума плати варіювалася залежно від заробітку сім’ї — наприклад, при середній заробіток одного члена сім’ї до 50 рублів потрібно було заплатити 25 рублів за місяць евакуації, при заробітній платі у 281 рубль і вище — 210 рублів.

Батьки зобов’язані оплачувати утримання своїх дітей в евакуації на місяць вперед. У разі відсутності плати сума стягувалася у судовому порядку.

Так, за четвертий квартал 1941 року з батьків за евакуацію дітей та їх зміст було стягнуто майже 2 млн. рублів…»