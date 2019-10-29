Експерти прогнозують зростання кількості протестних акцій в Росії

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Агентство політичних і економічних комунікацій (АПЭК) у своїй доповіді «Неполітичний протест у регіонах» прогнозує збільшення кількості протестних акцій в Росії.

Як пишуть «Ведомости», на думку авторів доповіді, подальше зростання протестів буде пов’язаний із сміттєвої реформою. Експерти також відзначають факт подолання територіальної локализованности протестів, наприклад, акції проти сміттєвого полігону в Шиесе були підтримані не тільки в регіонах Півночі, але й у Москві та Петербурзі. Загальний рівень участі у протестах поки невисокий, але їх порядок стає ширше заявленій і спостерігається очевидний негативний кумулятивний ефект від соціально-економічної політики держави в цілому, вказується в доповіді.

На думку гендиректора АПЭК Дмитра Орлова, соціальний протест в регіонах може політизуватися насамперед через консолідації різних груп і об’єднання вимог в умовах їх тривалого незадоволення. Відносно помірна поки протестна активність в сфері трудових відносин повинна змінитися її збільшенням на тлі збереження невисоких темпів зростання економіки, додає Орлов.

Висновок про політизацію протестів і зростання числа таких акцій — це «загальне місце», говорить політолог Гліб Кузнєцов: «В останні два роки протестів стає все більше, і виникають вони несподівано в тих місцях, де їх ніхто не чекав. Це ще й світова тенденція: 2019 рік можна вважати роком протестів — від „жовтих жилетах“ [Франції] до Латинської Америки, Гонконгу і Барселони. Вулична протестна активність в світовому тренді, не тільки в російському». Основна причина збільшення протестної активності — це невирішеність соціально-економічних проблем, зубожіння середнього класу, при цьому протести в Росії слабкіше, ніж за кордоном, зазначає експерт: «Люди мало цікавляться політикою, але відчувають дірку в бюджеті, це і породжує невдоволення, а далі протест. Якщо народ не почне багатіти, то протест буде наростати», — говорить він.