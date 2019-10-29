Сестри-вівчарки, які люблять все робити разом

Дві англійські вівчарки: шестирічна Софі і чотирирічна Сара нероздільні і все роблять разом . Їх власник Чіз Бол з Нідерландів щодня робить фотографії своїх домашніх вихованців у незвичайних сценах, які іноді він спеціально режисує.











Притиснулися один до одного, щоб подивитися красивий захід, під час святкування свого Дня народження..







Фотограф-любитель Чіз Бол з Сибкуло (Нідерланди) фотографує своїх собак Софії і Сару, а потім розміщує цікаві фотографії в соціальних мережах для інтернет послідовників своїх вихованців.







Але замість того, щоб знімати тварин, які гуляють на вулиці, 46-річний фотограф робить фотознімки в серії чарівних людських сценаріїв.







Фотограф Чіз Бол каже, що головна причина, чому він продовжує фотографувати своїх улюблених домашніх тварин полягає в тому, що він любить викликати своїми роботами посмішку на обличчях людей.







Фотограф Чіз Бол часто змушує собак приймати людські пози на своїх фотографіях. Зображені Софі і Сара приймають колег вівчарок Джейсон і Ешлі в ресторані Макдональдз на день народження Софії.







Фотограф Чіз Бол говорить: «В світі, повному поганих речей, я знайшов спосіб, щоб зробити його трохи яскравіше.»







Мови бовтаються і хвости виляють: Сара і Софі сідають за гілку, насолодившись прогулянкою по голландської селі.







Софі і Сара стоять з гордістю, насолоджуючись прогулянкою в горах. Бол каже, що собаки люблять позувати, тому що вони отримають печиво в якості нагороди.







Бол планує видати цілу книгу зі своїми улюбленцями, щоб і інші люди могли побачити прикольні і веселі фотографії.







Фотограф Чіз Бол викладає фотографії Софі, Сари і інших собак в інтернет і їх регулярно дивляться майже 60 000 відвідувачів.







«Коли ми взяли в будинок Софі шість років тому, заводчик сказав, що собака не любить позувати для фотографій.







«Софі робити майже все як треба, але Сара трохи більше неслухняна — вона буде більше випрошувати печиво, ніж займе потрібну позу».







Фотограф Чіз Бол сказав: «Ми живемо в сільській місцевості, тому ми часто ходимо на прогулянки в ліс з собаками. Тому можливостей і сюжетів для фотозйомки маса».







Чіз Бол здійснює прогулянки зі своїми собаками Софі і Сарою і зустрічаються з іншими собаками в сільській місцевості недалеко від свого будинку в Нідерландах.







«Я не професійний фотограф, а просто любитель з багаторічним досвідом роботи. Коли я бачу прекрасний сюжет, я роблю кілька знімків з собаками».







«Крім того, я придумав багато ідей, які я намагаюся перетворити на фотографії. І, якщо мені потрібно більше собак для зйомок, мій друг приєднується до мене зі своїми вівчарками, Джейсоном і Ешлі».