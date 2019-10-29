Найдено лекарство, которое убивает рак без вреда для организма

Борьба с раком включает в себя, что логично, уничтожение раковых клеток, но современные методы лечения вроде химиотерапии имеют и негативные последствия для здоровых клеток, убивая и их. При этом сами опухоли часто становятся устойчивыми к действию препаратов, а пациенты страдают от побочных эффектов из-за высоких доз токсичных лекарств, используемых при лечении. Как можно решить эту проблему? Ученые из Женевского университета (UNIGE), Швейцария, кажется, нашли способ.

Убить раковые клетки и сохранить здоровые — довольно сложная задача

Как победить рак без побочных эффектов

Высокие дозы противоопухолевых препаратов могут вызвать два основных типа реакций: прогрессирующее сопротивление препаратам по мере «привыкания» опухоли к дозам вещества и развитие нежелательных побочных эффектов у здоровых клеток пациента, что приводит к их гибели. Как же тогда можно бороться с раком, не причиняя вреда пациенту?

Основная цель состоит в уменьшении дозы препаратов, чтобы мы могли избежать развития резистентности,- объясняет Патриция Новак-Сливинска, профессор Женевского университета. Вот почему мы создаем новые комбинации, включающие несколько препаратов в низких дозах.

Эксперты проанализировали порядка 200 комбинаций противоопухолевых препаратов в попытке уменьшить дозы. Они использовали новый метод для того, чтобы испытать все возможные комбинации лекарств на раковой клетке и здоровой клетке одновременно.

Исследователи обнаружили очень перспективную смесь из четырех компонентов, получившую рабочее название C2. Она способна убивать опухолевые клетки, оставляя здоровые клетки неповрежденными. Данные масштабной работы на днях были опубликованы на сайте университета.

Мы сосредоточились на десяти популярных веществах, используемых для борьбы с раком, создав на их основе около 200 возможных комбинаций. Для этого мы использовали уникальный метод предварительного тестирования. Таким образом мы смогли исключить из дальнейшего исследования комбинации, которые не соответствовали результатам, которые мы хотели получить в итоге. Полученный C2 состоит из четырех препаратов — тубацин, CI-994, эрлотиниб и дазатиниб. Во время наших тестов мы обнаружили, что C2 убивает примерно в 20 раз больше раковых клеток, чем другие комбинации, сохраняя при этом здоровые клетки. — поясняет другой автор работы Патрик Меральди, профессор кафедры клеточной физиологии и метаболизма медицинского факультета Женевского университета.

Особенностью C2 является то, что он нацелен на центросомы. Говоря простыми словами, каждая здоровая клетка снабжена двумя центросомами, органеллами, которые позволяют ей делиться на две части, “вытягивая” одну половину клетки относительно другой. Что касается раковых клеток, то они имеют больше центросом, которые тянут клетку в трех или четырех направлениях во время ее деления, что приводит к гибели. Но, чтобы предотвратить это, раковые клетки группируют центросомы с двух противоположных сторон.

C2 блокирует группировку центросом, что заставляет их хаотично рассредотачиваться по клетке и “разрывать” ее изнутри. Ученые также подчеркивают, что на данный момент на рынке существует препарат, работающий подобным образом — паклитаксел. Но для лечения требуются высокие дозы лекарства, что вызывает многочисленные побочные эффекты у пациентов. Поэтому создание нового препарата может быть настоящим открытием, создания которого ждут уже довольно давно.

: uainfo.org