Мелания и Дональд Трамп отметили Хеллоуин в Белом доме (фото)

Хотя Хеллоуин традиционно отмечается 31 октября, этот праздник обычно сильно растягивается: вечеринки начинаются за неделю до торжества, а затем продолжаются и еще в течение нескольких дней. Так, отмечать один из самых ярких по своему антуражу и декорациям праздник начали и многие знаменитости.

Ну а вчера к их числу присоединились 73-летний президент США Дональд Трамп и его 49-летняя супруга Мелания, которые устроили праздник для детей около Белого дома.

Глава государства и первая леди не стали наряжаться в праздничные костюмы, но о декорациях для своей резиденции хорошо позаботились — лестница около Белого дома была практически усыпана тыквами, а здание, которое подсвечивалось оранжевым светом, украшали фонари и большие черные деревья с голыми ветками. Созданию особой атмосферы способствовал и оркестр ВВС США, который исполнял на скрипках различные узнаваемые мелодии из знаменитых фильмов, таких как «Охотники за привидениями» (Ghostbusters) и «Гарри Поттер» (Harry Potter).

Мелания появилась на публике в пальто в стиле пэчворк от Michael Kors стоимостью почти шесть тысяч долларов и классических черных лодочках.

: u-news.com.ua