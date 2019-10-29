За минулу добу російські найманці 16 разів відкривали вогонь на Донбасі, п’ять разів біля Золотого

28 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС.

Ворог обстрілював позіції підрозділів Об’єднання єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід противник здійснив 8 обстрілів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 8 обстрілів.

“Вчора, 27 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднання єднаних сил не було”,- додали у штабі. З початку цієї доби бойовики обстріляли позиції Об єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Втрат не зафіксовано.