Трамп показав фото пораненої при усуненні аль-Багдаді собаки

Президент США Дональд Трамп опублікував в Twitter знімок, на якому зображена постраждала під час операції з ліквідації лідера Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді поранена собака.

Американський лідер зазначив, що пес чудово попрацював під час операції.

“Ми розсекретили фотографію чудового пса (кличка не розсекречена), який виконав таку величезну роботу в операції захоплення і ліквідації ватажка ІГ Абу Бакра аль-Багдаді”, – написав Трамп.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019